Kommentar zum Ausstieg der Stadt Bonn aus der Radregion Ist denn schon der 1. April?

Ausgerechnet eine Stadt mit grüner Oberbürgermeisterin soll aus einem Radverkehrsverbund aussteigen. Ist denn schon 1. April? Die Mitgliedschaft in einem regionalen Verbund wie der Radregion Rheinland kündigt man nicht so einfach wie die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, wenn man das Angebot zu wenig nutzt. Das sollte die Bonner Ratskoalition wissen.