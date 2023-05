Kommentar zum Baden oben ohne Kein Unterschied zwischen Männern und Frauen

Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ein weiser Spruch, der auf unser alltägliches Leben angewandt ziemlich oft zum Tragen kommt. Das zeigt unter anderem mal wieder die Entwicklung der aufgeregten Debatten ums Schwimmen oben ohne in den Städten, die es bereits eingeführt und wo sich die Gemüter ganz offensichtlich inzwischen wieder abgekühlt haben. Kontroversen wird der Vorschlag wohl auch in Bonn auslösen, alles andere wäre in dieser Stadt, in der bekanntlich gerne und viel debattiert wird, verwunderlich.