Kommentar zu Bakterien beim Green Juice Trinkwasserangebot auf Festivals ist Pflicht

Wasserangebote sind Pflicht: Gerade auf Festivals, bei denen die Gäste meist ganztägig Hitze und Sonne voll ausgesetzt sind (und Alkohol trinken). Aber auch in anderen Alltagssituationen wird der Zugang zu Trinkwasser mit Blick auf den Klimawandel immer wichtiger. Es ist allerdings auch Pflicht, sicherzustellen, dass das angebotene Trinkwasser sauber ist und niemanden gefährdet. Dafür gibt es in Deutschland eine Extra-Verordnung. Und wie im Fall des Green Juice Festivals am Wochenende ist es Aufgabe des Gesundheitsamtes, die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren, um Gesundheitsrisiken durch Bakterien zu verhindern.