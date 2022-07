Kommentar zur Krisenlage in Deutschland : Bange in den Herbst

Kommt hier demnächst wieder Gas an? Die Empfangsstation von Nord Stream 1 in Lubmin. Foto: dpa/Jens Büttner

Meinung Berlin Wenn an einem kein Mangel herrscht, dann an Krisenpotenzial: Krieg in der Ukraine, kritische Gasversorgung, Klimawandel. Und dann nach wie vor Corona. Da werden die kleinen Fluchten, in die sich sich die Deutschen im Sommer stürzen, nicht helfen, fürchtet unsere Autorin.