Kommentar zum Hauptsponsor der Telekom Baskets Inspiration aus Finnland gibt es auch auf dem Hardtberg

Es ist ein paar Wochen her, da machte Tim Höttges einen Trip in den hohen Norden. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen wollte der Boss der Deutschen Telekom bei mehreren Techfirmen in Finnland Impulse und Inspirationen für sein Unternehmen einholen. Höttges gab sich beeindruckt, lobte in einem Post auf Social Media die Entschlossenheit, Willensstärke und Hartnäckigkeit der Finnen.