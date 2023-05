Bayers Chancen in Europa Ganz ohne Magie

Weniger Privilegierte erhalten praktisch nie die Chance, in das Innere dieses Refugiums für Spieler, Trainer und dem Team dahinter zu blicken: die Kabine. Im Falle von Bayer Leverkusen hat man sich das innere Wirken in etwa so vorzustellen, dass die Profis mit offenen Mündern vor ihrem Lehrmeister sitzen, der gerade die große Kunst der weißen Magie vermittelt. Ja, seit Xabi Alonso die Werkself anleitet, herrscht innerhalb des Teams eine Art unbedingte Gefolgschaft. Der Baske bringt die Strahlkraft mit eines Weltstars als Spieler, Weltmeisters, zweimaligen Europameisters, zweimaligen Champions-League-Siegers, der, überall wo er wirkte, zum Helden wurde: in Liverpool, Madrid, in München.