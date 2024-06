Kommentar zur Rekrutierung von Wehrdienstleistenden Beachtliche Wende

Nach Wochen der Spekulationen ist nun klar: Boris Pistorius will zusätzliche Wehrdienstleistende für die Bundeswehr zunächst ohne Zwang rekrutieren. Für den SPD-Verteidigungsminister, der weitergehende Pläne hatte, aber von Kanzler Olaf Scholz (SPD), einer zögernden Partei und Koalition zurückgehalten wurde, mag das eine politische Niederlage sein. Trotzdem ist die Rückkehr zur „Wehrpflicht light“ eine beachtliche gesellschaftliche Wende. Das Ende der Wehrpflicht 2011, damals durchgesetzt vom CSU-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, war zweifelsohne ein tiefer Einschnitt in die deutsche Gesellschaft, nicht nur bei der Bundeswehr. Hatte sie doch junge Menschen über Jahrzehnte dazu verpflichtet, sich für das Land zu engagieren. Ob in der Truppe oder im Zivildienst. Formal wurde die Wehrpflicht auch nie abgeschafft, sie ist aber seit 2011 ausgesetzt. Mittlerweile gibt es, wie in der Wirtschaft, auch in der Truppe einen erheblichen Fachkräftemangel.