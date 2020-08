Kommentar zum Konflikt im östlichen Mittelmeer : Beim Wort nehmen

Meinung In dem neu aufgeflammten Konflikt geht es um die Vormachtstellung in einer weltpolitisch wichtigen Region. Das Gas unter dem Meeresboden und die Nähe zum Suez-Kanal machen das östliche Mittelmeer auch wirtschaftlich zu einer Schlüsselgegend, kommentiert Susanne Güsten.

In dem neu aufgeflammten Konflikt geht es um die Vormachtstellung in einer weltpolitisch wichtigen Region. Wer im östlichen Mittelmeer stark ist, spielt im Syrien-Krieg ebenso mit wie in Libyen. Das Gas unter dem Meeresboden und die Nähe zum Suez-Kanal, einem Nadelöhr des Welthandels, machen das östliche Mittelmeer auch wirtschaftlich zu einer Schlüsselgegend. Zusätzlich angeheizt werden die Spannungen durch den Zypern-Konflikt und den Krieg in Libyen, wo die Türkei die Regierung in Tripolis unterstützt, während Griechenland und Ägypten auf der Seite von Rebellengeneral Haftar stehen.

In ihrer öffentlichen Rhetorik stellen sich Türken wie Griechen als Opfer dar, das trotz des angeblich unfairen Verhaltens der jeweiligen Gegenseite die Probleme am Verhandlungstisch lösen will. Darin liegt eine Chance für Europa und die Nato. Weder die Türkei noch Griechenland wollen einen Krieg: Die wirtschaftlichen und politischen Schäden einer solchen Auseinandersetzung wären zu groß. Die Gefahr liegt darin, dass Politiker die Stimmung in ihren Ländern so aufpeitschen, dass ein Fehler oder ein Missverständnis wie ein Funke an einem Pulverfass wirken kann.