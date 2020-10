Kommentar : Berechtigte Enttäuschung

Die Forderungen der Bürger bezüglich des S13-Ausbaus liegen der Stadt Bonn seit Monaten vor. Doch bei der Bürgerversammlung in Beuel entstand der Eindruck, dass von Seiten der Stadt kaum etwas passiert.

Das hinkt gewaltig: Wenn man die Auftritte der Stadt Bonn bei den jüngsten Bürgerversammlungen in Beuel vergleicht, klaffen Qualitätslücken. Vorige Woche ging es im Brückenforum um die Quartiersentwicklung Beuel-Ost, diesen Donnerstag im Rathaus um die Verkehrsprobleme in Vilich. Personeller Aufwand, Engagement in der Sache und Auslobung von Zielen sind nicht annähernd vergleichbar. Dass die Vilicher sich benachteiligt fühlen, darf nicht wundern.