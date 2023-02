Kommentar zur Wahl in Berlin : Eine Wahl, die aufhorchen lässt

Freut sich über den Wahlerfolg: CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner steht mit einem Blumenstrauß in der Hand neben seiner Partnerin Kathleen Kantar auf der Bühne der CDU-Wahlparty. Foto: dpa/Fabian Sommer

Meinung Berlin Die Berliner waren genervt in den vergangenen Wochen, vieles in der Hauptstadt funktioniert einfach nicht so, wie es sollte. Die Wahl zeigt die Stimmungslage: Für die CDU bedeutet das Ergebnis Rückenwind.