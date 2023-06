Kommentar zu Tariflöhnen Sicherheit für Beschäftigte

Der Einzelhandel erlebt gerade stürmische Zeiten. Dafür steht nicht nur der Name Galeria. Das Unternehmen will wie Phönix aus der Asche seiner Insolvenz aufsteigen und bereits im kommenden Jahr Gewinne schreiben. Die Warenhauskette aber kämpft mit Problemen, die andere Läden teilen: Konkurrenz aus dem Internet, veränderte Konsumgewohnheiten und Kaufzurückhaltung. Die hohe Inflation und die Unsicherheit durch die aktuellen Krisen fordern ihren Tribut. Unmöglich, in einer solchen Situation daran zu denken, neue Tarifverträge einzuführen, könnte man meinen.