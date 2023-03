Kommentar zur Suche nach einem Platz an Bonner Gymnasien Bittere Platzlotterie

Auch wenn es zum kommenden Schuljahr für jedes Kind, das auf ein Gymnasium gehen will und kann, in Bonn einen Schulplatz gibt, heißt das nicht, dass alles in Butter ist. So werden ab Sommer wieder einige Kinder weite Wege zur Schule in Kauf nehmen müssen, weil sie wohnortnah keinen Platz erhalten haben. Wie viele Kinder betroffen sind, das sagt die Stadt leider (noch) nicht. Dabei sind die Anmeldeverfahren längst abgeschlossen. Für die Familien ist eine Absage jedenfalls eine große Enttäuschung, vor allem für die Kinder, die vielleicht gerne mit einigen ihrer Grundschulfreunden zusammengeblieben wären. Verständlich auch die Sorge der Eltern, wenn ihre zehn, elfjährigen Kinder künftig weite Wege zur Schule bewältigen müssen.