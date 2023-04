Kommentar zum Bonner Baumkonzept Die Stadt muss grüner werden

Dass von mehr als 2000 Straßen in Bonn 540 ohne Bäume sind, ist weder für alte noch für junge Menschen gesund. Versiegelte Flächen führen zu noch mehr Hitzestau in den Stadtteilen. Deswegen ist es richtig, dass die Stadt das neue Baumkonzept erarbeitet hat. Doch leider wirkt es noch sehr abstrakt. Wie grün die Straßen in Bonn letztendlich genau werden, ist noch völlig unklar. Wenn die Beteiligten 20 Prozent der 800 festgestellten Standorte umsetzen können, wie Umweltamtsleiter Dieter Fuchs sagt, bekommen elf Stadtteile insgesamt 160 Bäume. Das wäre der Idealfall.