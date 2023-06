Pro und Contra Sollte man das Feuerwerk in der Rheinaue abschaffen?

Meinung | Bonn · Das Feuerwerk in der Rheinaue bei Rhein in Flammen schadet den dort lebenden Tieren. GA-Reporter Martin Wein findet, dass deshalb Alternativen her müssen. Die stellvertretende GA-Chefredakteurin Sylvia Binner hält dagegen: Spaß darf nicht auf der Roten Liste landen.

05.06.2023, 15:00 Uhr

Gegen das Feuerwerk gibt es Argumente. Aber auch dafür, es weiter krachen zu lassen. Foto: Martin Wein

Berechtigte Bedenken von Vogelschützern