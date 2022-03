Kommentar zum Verkehr in Bonn : Staus und Verärgerung bei Autofahrern sind unvermeidbar

Zu langen Staus kommt es derzeit immer wieder auf der Adenauerallee und in der Stockenstraße wegen der Baustelle am Koblenzer Tor. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Bonn Die Baustelle am Koblenzer Tor sorgt für lange Staus. Doch die Situation in Bonn könnte sich zuspitzen, wenn der Cityring in den kommenden Tagen gekappt wird. Es brauche eine bessere Beschilderung, meint unsere Autorin.