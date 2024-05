Kommentar zu sexistischem Banner an Bonner Schule Grenzen aufzeigen

Pubertierende testen ihre Grenzen aus, das wissen wir alle. Es ist auch nichts Neues, dass ein Abistreich vor lauter Euphorie und Anarchie zum Ende der Schulzeit mal entgleisen kann. „Wir waren alle mal jung“, sagte man dann entschuldigend. Aber hinter dem Spruch „Saufen Ficken CoJoBo, Kochen Putzen USH“ auf einem Banner, das Schüler des Collegium Josephinum Bonn (CoJoBo) in der Mottowoche aufgehängt haben, steckt offenbar ein größerer Konflikt: Sexistische Sprüche gegen Schülerinnen der Ursulinenschule in Hersel (USH) scheinen kein Einzelfall zu sein – und werden dann auch noch auf so plakative Weise zur Schau gestellt. Wenn sich einige Mädchen wegen solcher Äußerungen an der Partnereinrichtung nicht mehr wohl fühlen, muss etwas getan werden.