Kommentar zum Waldzustandsbericht NRW : Zu wenig Einheit

Der neueste Bericht über den Zustand nordrhein-westfälischer Wälder zieht eine niederschmetternde Bilanz. Foto: picture alliance / Jochen Tack/Jochen Tack

Meinung Bonn Der Natur geht es mit jedem Jahr schlechter. Es ist deshalb mehr als notwendig, dass die Landesregierung im kommenden Jahr Fördergeld in Höhe von 70 Millionen Euro in die Forst- und Holzwirtschaft stecken will, meint unsere Autorin.