Kommentar zur Personalsituation in Kitas Lösungen gesucht

Am Dienstag kündigte die FDP-Landtagsfraktion für Mittwoch ein Pressegespräch an zum Thema „Kitas in der Krise: Neue Konzepte für mehr Fachkräfte“. Von „pragmatischeren Lösungen, um Kita-Personal zu gewinnen“ war die Rede und einem „Zwischensprint im Fachkräfte-Marathon“. Aber ob gerade die FDP, die bis vor neun Monaten in NRW noch den zuständigen Minister stellte, da ein Patentrezept hat? Schön wäre es.