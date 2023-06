Kommentar zur Sperrung der A59 Die Stadt Bonn hat aus ihren Fehlern gelernt

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber an dieser Stelle müssen wir doch mal eine Ausnahme machen und der Stadt Bonn ein großes Lob aussprechen: Rechtzeitig und umfänglich informiert sie dieses Mal die Menschen in Bonn und in der Region über das Großbauprojekt der Deutschen Bahn, das in den kompletten Sommerferien zu einer Vollsperrung der A 59 zwischen Vilich und dem Autobahnkreuz Bonn-Nordost führen wird. Eine Informationspolitik, die bei anderen Bauvorhaben und Änderungen der Verkehrsführungen in Bonn in letzter Zeit leider nicht immer so umgesetzt wurde. Den Vogel schoss die Stadt Bonn ab, als die vor allem von Bussen viel befahrene Straße Am Neutor mitten in der City für einige Tag wegen Sanierungsarbeiten komplett gesperrt werden musste: Davon hatten bei Baubeginn noch nicht einmal viele der Busfahrer Kenntnis erhalten.