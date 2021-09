Kommentar zur Videoüberwachung in Bonn : Traurig, dass es soweit kommen musste

Die Videoüberwachung in Bonn wird auf den Hofgarten ausgeweitet. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ab sofort will die Polizei Wiesen und Wege im Hofgarten per Kamera überwachen. Wie effektiv die Wirkung ist, hat sich in Bonn bereits gezeigt, keine Frage. Dass die Überwachung überhaupt erforderlich wurden, mutet gleichwohl befremdlich an.