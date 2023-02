Kommentar zu Picken : Sich einfach zurückzuziehen, ist ein bisschen einfach

Interview Wolfgang Picken Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In der nächsten Woche findet der Synodale Weg seinen vorläufigen Abschluss. Der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken hat schon vorher seinen Mandatsverzicht erklärt. Macht er es sich damit ein bisschen einfach?

Jetzt also hat der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken seine Mitarbeit am Synodalen Weg, dem Reformprojekt der deutschen Katholiken, beendet. Offiziell zumindest. Denn richtig dabei war er schon anderthalb Jahre lang nicht mehr, nahm seitdem auch nicht mehr an Sitzungen der Vollversammlung und seines Forums teil.

Warum mag er jetzt diesen Schritt gegangen sein – knapp zwei Wochen vor der letzten Synodalversammlung? Er selbst äußerte sich am Montag dazu nicht mehr. Sein Sprecher verwies unter anderem auf „ernüchternde Erfahrungen der Dialogverweigerung“, aber auch darauf, dass selbst Interventionen des Papstes übergangen worden seien. Ob es vielleicht aber auch an Picken selbst lag? Möglichkeiten, sich einzubringen, habe es in vielfacher Weise gegeben, betonten Beobachter des Reformprojekts. Und dass man bei Abstimmungen auch schon einmal unterliegen kann, versteht sich von selbst, könnte man hinzufügen. Sich deshalb einfach zurückzuziehen, ist ein bisschen einfach.

Picken ist als Vertreter der Priester des Erzbistums in die Synodalversammlung gekommen. Er hat von daher eine Verantwortung für seine Mitbrüder im Amt. Der ist er in den vergangenen eineinhalb Jahren durch sein Fernbleiben bei Synodalversammlungen und Forumstreffen offensichtlich nicht gerecht geworden. Und der wird er auch nicht gerecht, wenn er nun – erst kurz vor der letzten Sitzung der Synodalversammlung – sein Mandat zurückgibt. Eine Nachbesetzung ist somit wohl nicht mehr möglich. Die nächste Sitzung des Kölner Priesterrats findet nämlich erst nach der Synodalversammlung statt.