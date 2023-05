Kommentar zum Knöllchen für Schwerbehinderten Inklusion geht anders

Die Stadt Bonn verstehe sich als inklusives Gemeinwesen. Das bedeute: „Wir wünschen und ermöglichen die selbstbestimmte Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am Leben in der Stadt.“ So formuliert die Stadtverwaltung selbst zu ihrem Leitbild „Bonn inklusiv“. Weiter heißt es: Behinderung sei nicht primär das Defizit eines Einzelnen. Sie entstehe vor allem „aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren“.