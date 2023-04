Kommentar zu leer stehenden Wohnhäusern Die Trägheit der Bonner Stadtverwaltung ist ein Skandal

Manche Probleme lassen sich nicht aussitzen, sondern werden schlimmer, wenn man sie nicht angeht. Das ist bei Häusern so, die nicht ordentlich instandgehalten werden. Und das ist auch bei der Leerstandsquote städtischer Immobilien in Bonn so. Vor sechs Jahren waren es etwa 30 Gebäude im Stadteigentum, die ungenutzt vor sich hin gammelten. Jetzt sind es mehr als 50. Das inakzeptabel zu nennen, wäre schamlos untertrieben.