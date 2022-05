Kommentar zum Trauermarsch der Schiiten : Bonn steht religiöse Vielfalt gut zu Gesicht

Entblößte Oberkörper: Trauermarsch der Schiiten in der Bonner Innenstadt. Foto: Thomas Leurs

Meinung Bonn 150 Schiiten sind am Sonntag bei einem Trauermarsch mit entblößten Oberkörpern durch die Bonner Innenstadt gezogen. In einem Eilverfahren hatte das Kölner Verwaltungsgericht den Zug in dieser Form doch noch ermöglicht. Diese Entscheidung war gut und richtig, meint unser Autor.