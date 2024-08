Traumberufe für Bonner Wenn ich einmal groß bin – dann werde ich...

Wenn ich einmal groß bin – dann werde ich Feuerwehrmann. Kinder haben noch Träume und später meist doch einen Beruf, der damit nichts oder nur wenig gemein hat. Eine Ausnahme ist der Hennefer Pilot, der schon als kleiner Junge hoch über die Wolken hinauswachsen wollte. Heute macht er an einem Tag mal eben Rom, um historisch interessierte und praktisch gekleidete Touristen mit Strümpfen in Sandalen vor der Spanischen Treppe herauszulassen. Danach noch eine Runde Richtung Mallorca, worauf sich eher gastronomisch interessierte Reisende in weißen Socken und Adiletten freuen. Auch wenn sich Schinkenstraße nach viel Essen anhört, geht es dort eher um Bierspezialitäten und Partymusik, die man zu Hause nicht freiwillig hören will.