Wein trinken als gute Tat : Auf dem Bonner Wochenmarkt Winzern aus dem Ahrtal helfen

In der Flutkatastrophe haben viele Winzer ihre Vorräte verloren, Weinberge wurden teilweise überschwemmt. Deshalb freuen sich die Winzer jetzt über Abnehmer für ihre Weine – ein Beispiel gibt es auch in Bonn.

Schnell formierten sich die Unterstützer, um ihnen zu helfen. So wurden etwa schlammbedeckte Flaschen symbolisch als „Flutwein“ verkauft. Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), in dem 200 deutsche Weingüter organisiert sind, rief die Spendenaktion „Der Adler hilft“ ins Leben.

Drei Monate nach der Flut : In der Winzergemeinde in Mayschoß kommt Hoffnung auf

Und auch jetzt noch gibt es Unterstützung – etwa aus Bonn. Wer freitags und samstags über den Wochenmarkt auf dem Rathausplatz schlendert, dem begegnet in diesen Tagen ein neuer Verkaufsstand. Ein Besuch lohnt sich in diesem Fall nicht nur aus kulinarischer, sondern auch aus menschlicher Sicht.

Es handelt sich um den Stand von Nikolaus Josten, der in Mayschoß ein Weingut besitzt. Als jetzt vor Kurzem ein Platz auf dem Bonner Wochenmarkt vorübergehend frei wurde, hat Marktleiterin Inge Hankammer, die nach eigener Aussage selbst eng mit dem Ahrtal verbunden ist, dem Weinhändler einen Platz angeboten, wie es in einer Mitteilung der Deutschen Marktgilde heißt. Auf eine Standgebühr habe die Gilde in diesem Fall verzichtet.