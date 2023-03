Kommentar zum Dienstleistungszentrum Bürgerdienste als Übersetzer

Die Bürgerdienste in den Bonner Bezirksrathäusern zu stärken: Das ist dem Grunde nach eine gute, sinnvolle Idee, die womöglich aus der Notwendigkeit heraus zustande kommen wird, wenn ein Teil der zentralen Bürgerdienste zwangsläufig im Zuge der Brandschutzsanierung aus dem Stadthaus ausziehen muss. Ein solcher Schritt kann, verbunden mit einer Ausweitung der Öffnungszeiten und entsprechend öffentlich beworben, überflüssige Wege sparen. Er kann aber auch die Bindung zwischen Bürgern und Amtsmitarbeitern vor Ort stärken in einer Zeit, in der Banken aus Kostengründen reihenweise ihre Filialen in den Ortschaften schließen. Gerade älteren Menschen brechen in diesem ach so digitalen Zeitalter Stück für Stück die Bezugspersonen im öffentlichen Leben weg.