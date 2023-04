Kommentar zu digitalen Bürgerdiensten in Bonn Bitte mehr davon!

Wer heute in Bonn einen Termin für einen Reisepassantrag buchen will, muss sich etwa zwei Monate gedulden. Gut, den Wartezeiten der Hauptstadt Berlin machen die Bonner Bürgerdienste damit noch nicht wirklich Konkurrenz. Problematisch ist es trotzdem. Immer wieder stößt die Stadt bei essenziellen Dienstleistungen wie dem Ausweisantrag an ihre Grenzen. Für mehr Effizienz muss Bonn wie viele andere deutsche Kommunen auch die Verwaltung endlich weiter digitalisieren. Das geplante 24-Stunden-Abholterminal, eine neue Software für das Buchungssystem und Umstrukturierungen in den Bezirks-Außenstellen sind erfreuliche Pläne der Stadt Bonn, aber im internationalen Vergleich nur erste zarte Ansätze. Also: Bitte mehr davon!