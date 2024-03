Kommentar zu möglichen Mehrheitsverhältnissen in Thüringen CDU ist gefordert

Meinung | Bonn · Die Umfrageergebnisse aus jüngster Zeit zeigen die in Thüringen besonders weit rechts stehende AfD bei über 30 Prozent. In dieser Situation wäre es an der Zeit, dass die CDU ihren Unvereinbarkeitsbeschluss Richtung Linke modifiziert und so ein Zeichen für die Demokratie setzt, meint unser Autor.

Von Bernd Eyermann Redakteur Politik

07.03.2024 , 18:45 Uhr

Björn Höcke (r., AfD) und Mario Voigt (l., CDU), Fraktionsvorsitzende ihrer Parteien, im Plenarsaal des Thüringer Landtag. Foto: dpa/Martin Schutt