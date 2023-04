Kommentar zum FDP-Parteitag Lindner und das liberale Versprechen

Meinung | Bonn · In seinen zehn Jahren an der Parteispitze hat Christian Lindner die FDP ganz auf sich zugeschnitten: Er ist Gesicht und Stimme der Liberalen. Auf dem Bundesparteitag in Berlin holt Lindner sich am Freitag Rückendeckung für seinen Kurs. Begeistert er die Delegierten auch?

Von Kerstin Münstermann

22.04.2023, 05:00 Uhr

Nach der Wiederwahl als FDP-Bundesvorsitzender: Christian Lindner erhält Gratulationen von Nicola Beer, der stellvertretenden FDP-Bundesvorsitzenden. Foto: dpa/Christoph Soeder

Die liberalen „Positionslichter“ wolle er anwerfen, eigene Positionen herausarbeiten und stärken: Der FDP- Chef, Bundesfinanzminister Christian Lindner, will seiner durch Landtagswahlen gebeutelten Partei auf dem 74. Parteitag „FDP pur“ vermitteln. Technologieoffenheit etwa, einen klaren finanzpolitischen Kurs mit Einhaltung der Schuldenbremse und der Vermeidung von Steuererhöhungen. Lindner geht es vor allem darum, das liberale Profil in der Ampel-Regierung mit SPD und Grünen zu bewahren.