Blicke auf eine blitzeblanke Bonner Woche Dann müssen halt die Tauben reinemachen

Kaum schießt der Frühling aus allen Poren, steigen die Absätze in den Drogerien. Die Leute stürmen die Regale, um sich mit Putzlappen, Mikrofasertüchern, Eimern und Mittelchen auszustatten. Während die Neujahrsvorsätze meist gerade mal bis zum ersten fetten Mettbrötchen im Karneval halten, sind die Bonner in Sachen Frühjahrsputz kaum zu bremsen. Den schmierigen Dreckschichten vom Winter geht es an den Kragen, alles muss blitzblank werden. Nicht nur daheim, auch draußen in der Stadt.