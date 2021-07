Kommentar zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Rhein-Sieg-Kreis : Das Land ist dran

Meinung Siegburg Der Rhein-Sieg-Kreis und die betroffenen Kommunen müssen die Geschehnisse rund um diese schreckliche Nacht aufarbeiten. Da gibt es immer noch Lücken – die offenbar auch von den Verantwortlichen selbst gesehen werden, kommentiert Dylan Cem Akalin.

Landrat Sebastian Schuster ist in diesen Zeiten nicht zu beneiden. Seit anderthalb Jahren ist das Krisenmanagement im Siegburger Kreishaus praktisch ein Dauerzustand. Erinnert sei nur an die erste Pandemiewelle im Frühjahr 2020, als alleine in einem Altenheim in Sankt Augustin 18 Tote zu beklagen waren. Da gab es Kritik am Kreisgesundheitsamt. Sogar die Staatsanwaltschaft ermittelte, doch das Verfahren wurde eingestellt. Die Leitung des Gesundheitsamts hat Schuster ausgewechselt. Innerhalb der Zuordnungen der Dezernate hat er während des vergangenen Jahres zweimal die Aufgabenschwerpunkte geändert.