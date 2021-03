Wie Deutschland seine Tugenden verspielt : Das Selbstbild gerät ins Wanken

In der Warteschleife: Auch das Impfen kommt in Deutschland nur schleppend voran. Hier eine Erzieherin im Kölner Impfzentrum. FOTO: DPA Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Deutschlands Ruf in Bezug auf Pünktlichkeit, Effizienz und eine effiziente Verwaltung bröckelt nicht erst in der Pandemie. Aber jetzt offenbaren sich die organisatorischen Mängel an vielen Stellen, kommentiert Sylvia Binner.

Deutschland ist keine Bananenrepubik. Zumindest haben wir uns das bisher in Bezug auf Pünktlichkeit, Effizienz und andere vermeintlich deutsche Tugenden eingebildet. Doch spätestens in der Pandemie mehren sich die Hinweise, dass diese Einschätzung, die von anderen Ländern in der Welt in Bezug auf die Bundesrepublik noch neidvoll geteilt wird, nicht mehr der Realität entspricht.

Schon vor dem Ausbruch der Pandemie gaben Themen wie Digitalisierung, technische Innovation aber auch die generelle Entwicklung im Bildungswesen Anlass zu der Sorge, dass in anderen Ländern der Erde der Fortschritt schneller vonstatten geht als im vielleicht allzu satten und erfolgsverwöhnten Deutschland. In der Fremde mussten sich Deutsche fragen lassen, ob es sein könne, dass Flughäfen mehrere Jahre nach dem geplanten Start in Betrieb gehen. Eine Vorstellung, die weder zum Selbst- noch zum Fremdbild der gut organisierten Deutschen passt.

Den eigenen Anspruch verfehlt

