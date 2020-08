Kommentar zum Votum in Causa Knauber : Den Bogen überspannt

Kommentar zum Votum in Causa Knauber

Meinung Rheinbach Dem Ersten Beigeordneten Raffael Knauber im Rheinbacher Haupt- und Finanzausschuss ein Statement zu versagen, ist ein krasses Wahlkampfmanöver, findet GA-Redakteur Mario Quadt. Damit hätten SPD, UWG, FDP und Grüne den Bogen eindeutig überspannt.

Mit ihrem Votum hat die Mehrheit der Politiker im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung des Rheinbacher Hauptausschusses den Bogen in der Causa Knauber überspannt. Dem Ersten Beigeordneten der Stadt, der seit Februar 2003 im Amt ist, das Rederecht zu entziehen, um seine Sicht der Dinge zu seinen Entscheidungen in der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (WFEG) zu erklären , ist ein schwerer Fehler.

Knauber galt bislang in allen Fraktionen als anerkannter Fachmann, akribischer Arbeiter und loyaler Spitzenbeamter.

Keine Frage: Er hat einen schweren Fehler gemacht und seinem Sohn in der von ihm als Geschäftsführer geleiteten WFEG einen Job verschafft – ohne den Aufsichtsrat in diese Entscheidung einzubinden. Es ist im Lichte dessen verständlich, dass alle Politiker im Kontrollgremium das Arbeitsverhältnis mit Knauber in der WFEG als zerrüttet ansehen.