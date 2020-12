Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Plakat-Streit in Beuel : Der Baum brennt schon

In Beuel ist ein Streit um ein Banner entbrannt. Foto: Max Malsch

Meinung Beuel Erst die Diskussion um Parkplatz-Poller an der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel, jetzt der Streit um ein Banner am Rathaus. Der Start der grün-rot-roten Koalition ist holprig. Geboten ist nun: Eine Aussprache mit Neustart, findet GA-Redakteur Holger Willcke.