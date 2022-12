Kommentar zur Bonner Stadtverwaltung : Der Behördenapparat bläht sich auf

Mehr als 1000 Mitarbeiter der Verwaltung sind im Stadthaus untergebracht. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Bonn Bonn braucht Klimaschutzmaßnahmen und muss aktuelle Krisen bewältigen. Trotzdem kann der Stellenzuwachs in der Stadtverwaltung so nicht weitergehen. Die Kommune nimmt sich mit den explodierenden Personalkosten jeden finanziellen Spielraum in der Zukunft. Es drohen höhere Steuern.