Kommentar zum EU-Gipfel : Der Durchbruch

Meinung Berlin Der längste EU-Gipfel in der Geschichte der Union hat das größte jemals beschlossene Hilfspaket verabschiedet. Die schnelle Antwort auf die Corona-Pandemie ist beispiellos, kommentiert unser Autor.

Es gibt sie also doch noch, die guten Nachrichten aus Brüssel. Der längste Gipfel in der Geschichte dieser Union hat das größte jemals beschlossene Hilfspaket verabschiedet. Und, weil das im tagelangen Gezerre der 27 Staats- und Regierungschef auch gerne übersehen wird, man sollte ergänzen: Zwischen dem Merkel-Macron-Plan und diesem Beschluss liegen gerade mal zwei Monate. Man kann über diese Staatengemeinschaft sagen, was man will: Aber eine derart schnelle Antwort auf die größte Krise der Nachkriegsgeschichte ist ohne Beispiel.