Kommentar zum Urteil gegen das Erzbistum Der Erfolg des David

Nach diesem 13. Juni 2023 wird in der katholischen Kirche in Deutschland nichts mehr so sein wie vorher. Die Entscheidung der 5. Kammer des Kölner Landgerichts, das Erzbistum zu verurteilen, einem Missbrauchsopfer weit mehr als die bisherigen Anerkennungsleistungen zu zahlen, kommt einer Zeitenwende im Bereich der Kirche gleich.