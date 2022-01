„Folge eines Versehens“ : Der fehlbare Papst Benedikt XVI.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat eingeräumt, bei seiner Stellungnahme für das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising eine falsche Aussage gemacht zu haben Foto: dpa/Daniel Karmann

Meinung München/Rom Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat seine Aussage zum Missbrauchsgutachten korrigiert: So nahm er doch an einer Sitzung teil, in der über die Aufnahme eines Missbrauchstäters entschieden wurde. Zugleich relativiert er seine Mitverantwortung am Fall.