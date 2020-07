Kommentar zu den Römer-Thermen : Der GAU ist eingetreten

Die Römer-Thermen in Bad Breisig sollen privatisiert werden. Zuvor will die Stadt das Bad jedoch sanieren. Foto: Gausmann

Meinung Bad Breisig Bad Breisig kommt aus dem Schlamassel nicht heraus. Der ersehnte große „Dreyer-Wurf“, der dem Dauerschrecken in Sachen Römer-Thermen ein Ende gesetzt hätte, bleibt aus. Der GAU ist eingetreten, kommentiert unser Autor.

Es war so etwas wie der letzte Strohhalm, nach dem Bad Breisigs Verbandsbürgermeister Bernd Weidenbach griff, als er in einem persönlichen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer einen verzweifelten Hilferuf nach Mainz sandte. Es ging um nichts Geringeres als die Rettung der Römer-Thermen. Die Landesmutter, selbst im Korsett der Schuldenbremse eingezwängt, zeigte Weidenbach jedoch – erwartungsgemäß – die kalte Schulter. Wie soll es jetzt mit dem den Haushalt der Stadt sprengenden Bad weitergehen?