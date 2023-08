Die Bonner Woche im Rückblick Der kleine Ball, auf dem wir unser Wesen treiben

Bis Sonntag lädt auch die Winzergemeinschaft auf das ein oder andere Gläschen zum Münsterplatz. Neben der Rheinhessischen Weinprinzessin Chiara Désirée Schaefer war bei der Eröffnung auch Weinkönigin Christina I. zugegen. Christina hält die Fahne hoch für Lengsdorf, jenen Ortsteil, der just in diesen Tagen das 25-jährige Bestehen seines Vereinshauses feiert. Damals sprach nach Errichtung des Rohbaus Bundesminister a. D. Norbert Blüm als Festredner warme Worte. Noch erwähnenswerter ist allerdings, was dort im Juli 1998 passierte. Damals rückte die kürzlich verstorbene CDU-Bundestagsabgeordnete Editha Limbach mit Wasser, Spüli und Lappen den dreckigen Fenstern des Vereinshauses zu Leibe. Leute, die für Durchsicht sorgen, sind stets gerne gesehene Gäste.