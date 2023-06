Kommentar zum deutsch-russischen Verhältnis Der Kreml macht dicht

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland befinden sich in einer schwindelerregenden Abwärtsspirale. Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr hat der Abbruchunternehmer Wladimir Putin die beide Staaten verbindenden Brücken eingerissen. Nun geht es an die Fundamente. Die jüngste Reduzierung der Zahl deutscher Staatsbediensteter in Russland auf 350 Personen trifft unmittelbar deutsche Kulturarbeit und läuft darauf hinaus, zivilgesellschaftliche Kontakte wo nur möglich zu unterbinden. Der Kreml versucht, das Land gegen die Einsickerung von Ideen abzuschotten, die den Russen als Alternative zum Putinismus erscheinen könnten .