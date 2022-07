Kommentar zum Krieg in der Ukraine : Der Krieg macht keine Sommerpause

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzendes des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Die Verteidigungsausschussvorsitzende hat dem Bundeskanzler vorgeschlagen, umgehend in einer Ukraine-Konferenz zwischen Politik und Wirtschaft zu klären, wie es mit der Unterstützung weiter geht. Das ist in der Tat dringend nötig. Auch als Zeichen an Angreifer, kommentiert Gregor Mayntz.