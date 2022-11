Chris Evan zum „Sexiest Man Alive“ gekürt : Der Schönste im ganzen Land

Meinung Das US-amerikanische Klatsch- und Tratschblatt „People“ hat Hollywoodstar Chris Evans zum „Sexiest Man Alive“ gekürt. Ein Titel, den die Welt nicht braucht, meint unser Autor.

Es ist immer ein rechter Nervenkrieg, wenn es auf den Termin zugeht, an dem das US-amerikanische Klatsch- und Tratschblatt „People“ den „Sexiest Man Alive“ verkündet. Viele Männer fragen sich: Werde ich diesmal dabei sein? Wird „People“ erkennen, was ich bin, der „Sexiest Man Alive“? Die Chancen für deutsche Schönlinge sind eher gering: Seit 1985, als an Mel Gibson die erste Auszeichnung vergeben wurde, haben fast nur US-Amerikaner gewonnen. Die Briten Sean Connery und David Beckham sind die einzigen Europäer im Kreis der bestaussehenden Männer. Und wer ist es diesmal? Hollywoodstar Chris Evans („Captain America: The First Avenger“) hat das Rennen gemacht. Unter uns: Ein Allerweltsgesicht mit Drei- bis Fünftagebart. „Meine Mutter wird sich so freuen“, sagte der frisch gekürte Titelträger im Interview. Sie sei auf alles stolz, was er mache. „Bekannt ist er zudem als hingebungsvoller, fotobegeisterter Hundepapa von Dodger, seinem Boxermix, in den sozialen Medien“, wissen die „Stuttgarter Nachrichten“, „und er versucht, so viel Zeit wie möglich zu Hause und mit seiner Familie in Boston zu verbringen“. So weit, so langweilig. Wer es gerne etwas charismatischer hat: Sascha Lobo, deutscher Medienpapst mit Irokesenkamm, ist von der Frauenzeitschrift „Emma“ zum „Sexiest Man Alive“ gekürt worden. Und tritt damit die Nachfolge von Kollegah, Christian Lindner und Papst Franziskus an. Wer dieses Tableau auf sich wirken lässt, erahnt, dass der Titel eher negativ gepolt ist. Er sei ein „intersektionaler, sexpositiver Feminist“, wisse „auch vieles besser als die Frauen selbst“, befand die Jury. In einer NDR-Sendung hatte sich der Medienmann Lobo frauenfeindlich geäußert, was ihn den Emma-Titel-einbrachte.