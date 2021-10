Kommentar zur Sehnsucht der Basis nach Redlichkeit : Die Anti-Söders

Markus Söder, CSU- Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, geht nach seiner Rede bei der Landesversammlung der Jungen Union Bayern, mit Geschenken, einer Tasche und einer Basecap, von der Bühne. Foto: dpa/Armin Weigel

Meinung Bonn In Österreich tritt Sebastian Kurz zurück, in Tschechien erleidet Andrej Babis eine Wahlniederlage und in Bayern wird der Name von Markus Söder aus einem Antrag zum Neuanfang der Partei gestrichen. Eine eindeutige Botschaft: Alleindarsteller werden nur geschätzt, wenn sie für Erfolg und ein Mindestmaß an Redlichkeit stehen, kommentiert Gregor Mayntz.