Kommentar zur aktuellen Bahn-Bilanz Mit Karacho an der Bahnsteigkante vorbei

Meinung | Berlin · Die Pünktlichkeit ist mit 64 Prozent im Fernverkehr in 2023 weiter gesunken und damit katastrophal. Im Nahverkehr geht es ebenso bergab. Die Bahn fährt also weiterhin mit Karacho an der zentralen Erwartung ihrer an der Bahnsteigkante stehenden Kunden vorbei.

Von Hagen Strauß

21.03.2024 , 20:15 Uhr

Eine Frau steht mit einem Koffer auf dem Bahnsteig im Hauptbahnhof Hannover, während ein ICE einfährt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte