Kommentar zur Rede von Bundespräsident Steinmeier in Warschau Die Grenzen des Sagbaren

Frank-Walter Steinmeier hat am 80. Jahrestag des Ghetto-Aufstands in Warschau eine erwartbare Rede gehalten. In „tiefer Scham“ bekannte er sich zu den „entsetzlichen Verbrechen, die Deutsche hier verübt haben“. Er beschwor das „Wunder der Versöhnung“ und die Verantwortung für das „Nie wieder“. All das hat man vom Bundespräsidenten schon gehört. Das war nicht aufgesetzt, aber vieles wirkte austauschbar.