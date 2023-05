Kommentar zur Krise der Grünen Die Grünen bekommen Druck von allen Seiten

Jetzt haben sie den Salat. Und wenn er noch so nachhaltig-bio angebaut wäre, er hätte eine leicht bittere Note: Ampel-Salat. Die Grünen stecken in der tiefsten Krise seit Eintritt in diese Koalition mit SPD und FDP im Bund, gemeinhin Ampel genannt. Die Umfragen sind noch nicht ganz in den Keller gerauscht, aber doch nach unten gegangen. Weit weg vom Anspruch einer Partei, die 2021 mit Annalena Baerbock die Bundeskanzlerin stellen wollte. Und aktuell entfernt auch von der Vorstellung, 2025 bei der Wahlentscheidung um die Macht ernsthaft ein Wort mitreden zu können.