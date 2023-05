Kommentar zur Lage der Grünen Die Grünen müssen ihre Außendarstellung verändern

Es läuft gerade nicht gut bei den Grünen. Nicht in der Ampel-Koalition im Bund. Nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Nicht in Umfragen. Grün ist in diesen Tagen vor allem die Hoffnung, dass es besser wird bei den Grünen. Die Partei ist aktuell eingeklemmt in der Ampel zwischen SPD und FDP, die wunderbar Doppelpass spielen und den Ball an den Grünen vorbeilaufen lassen. Für die SPD sind die Grünen schon lange zur ernsthaften Konkurrenz gewachsen. Olaf Scholz achtet deshalb aufmerksam darauf, den Grünen in der Ampel nicht zu viele Erfolge zu lassen.