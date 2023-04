Kommentar zur Cannabis-Legalisierung Die Koalition ist mit ihrem großen Plan gescheitert

Gebt das Hanf frei – und zwar sofort“, lautete der Schlachtruf des inzwischen verstorbenen Grünen Christian Ströbele 2002 auf der Hanf-Parade in Berlin. Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die Ampel kommen dem nun (irgendwie) nach. Gerade Lauterbach ist einst ein Gegner der Legalisierung gewesen. Um dem Vorhaben dann doch Nachdruck zu verleihen, holte er sich bei der Vorstellung der neuen Eckpunkte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir an seine Seite. Die Koalition ist im Prinzip mit ihrem großen Plan einer kontrollierten, aber weitgehenden Cannabis-Freigabe gescheitert. Sie hat unterschätzt, was auf sie zukommen würde, wenn man zwangloses Kiffen ermöglichen will. Fünf Ministerien hatten ein Wörtchen mitzureden; dann die europäische Dimension. Die Umsetzung in die Praxis wird jetzt nicht minder kompliziert werden. Der ganze Plan könnte die Murks-Maut der Ampel werden.